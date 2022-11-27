مركز معلومات الوزراء: 79% من المواطنين يرون اهتمام الدولة بجودة المنتج المحلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي حول "دعم المصريين للمنتجات المحلية"، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022 على عينة من المواطنين البالغين "18 سنة فأكثر".

أشار المركز إلى أن الاستطلاع يأتي في إطار السعي الدائم نحو التعرف على نبض المواطن المصري بشأن مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية، وفى إطار دعم متخذ القرار بشكل مستمر برؤى ومطالب المواطنين وتوجهاتهم إزاء كافة هذه القضايا لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 79% من المصريين بالعينة يرون أن الدولة المصرية حالياً تهتم بجودة المنتج المحلي، كما يرى 80% من المصريين أنها تهتم بالتسويق له، فيما قيم 89% منهم المنتجات المصرية حالياً بأنها ذات جودة (42% وصفوها بالجيدة، و47% وصفوها بالمقبولة).

وكانت الملابس القطنية في مقدمة المنتجات التي يرى المواطنين أن مصر تشتهر بصناعتها وتستطيع أن تنافس بها أمام المنتجات الأخرى المستوردة، وذلك من وجهة نظر 21% من المواطنين المبحوثين بالعينة، وجاءت الأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية بنسبة (9.0%)، ثم المحاصيل الزراعية (8.1%)، والصناعات الغذائية (7.8%) وصناعة الغزل والنسيج بنسبة (6.4%) ثم القطن بنسبة (4%) ثم الأثاث (2.6%).

كما سمع 6 من كل 10 مواطنين (تقريبًا 56.7%) عن المعارض التي تقيمها الدولة المصرية لعرض المنتجات محلية الصنع - مثل معرضي ديارنا وتراثنا والتي تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي- بهدف تعريف المواطنين بالمنتجات المحلية، وحرص 35.9% من هؤلاء المواطنين على زيارة هذه المعارض.

وجاء قاطني المحافظات الحضرية والمواطنين من ذوي المستويات التعليمية الأعلى بالعينة الأكثر حرصاً على زيارة هذه المعارض.