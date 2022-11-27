وزير التنمية المحلية يوحه المحافظين بتشكيل لجان بدءً من الأسبوع الحالى لاستلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - اللواء هشام آمنة يوجه المحافظات بتشكيل لجان لاستلام الأشجار لامركزيا فى المراكز و الأحياء لسرعة زراعتها و عدم تلفها خلال النقل

فى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ، و فى إطار بروتوكولى التعاون الذين تم توقيعهما بين وزارة التنمية المحلية و وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بتشكيل لجان بدءً من الأسبوع الحالى لاستلام الأشجار التى ستوردها الوزارة لكل مركز ادارى أو حى أو مدينة ، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الأشجار لامركزيا ، بدلا من تسليمها لكل محافظة بصورة مركزية ، لتقوم بإعادة توزيعها على مراكزها و أحيائها ، و ذلك لسرعة زراعتها و الحفاظ على الأشجار و عدم تعرضها للتلف أثناء النقل .

و أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات و كافة الجهات المعنية ، للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتبارا من العام المالى الحالى ، و تساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة ، و تستكمل وزارتا البيئة و الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقا للأعداد المقررة لكل منها .

و أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات ، اضافة الى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها ، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلي 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق ، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.

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و أوضح اللواء هشام آمنة أنه بناء على بروتوكولى التعاون التى وقعتهما الوزارة مؤخرا مع وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد الأشجار للمحافظات ، فقد تم تحديد نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية التى سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها ، لافتا الى أن الوزارتين ستُورد بالنسبة للأشجار الخشبية أنواع الكافور و أكاسيا جلوما و كونو كاربس و كازوارينا و فرشة الزجاج و الماهوجنى ، فيما ستركز الأشجار المثمرة على الموالح و الزيتون و الجوافة و النبق و الرمان ، و سيتم زراعة الأشجار المثمرة فى الحدائق المركزية و العامة و مراكز الشباب و المدارس و الجامعات.

و لفت وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية و الزينة التى تصلح لكل محافظة ، و أنسب المواعيد للزراعة ، مشيرا الى أن المبادرة تستهدف تحويل المدن المصرية الى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ ، و تحسين نوعية الهواء الجوى ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، و مكافحة فقر الغذاء ، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

و نوه اللواء هشام آمنة إلى اتفاق الوزارة مع وزارة الإنتاج الحربى على توريد 3 ملايين و 750 ألف شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة هى القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و البحيرة و مطروح و المنوفية و كفرالشيخ و دمياط و الدقهلية و شمال وجنوب سيناء و بور سعيد و الاسماعيلية و الشرقية و السويس و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان و البحر الأحمر ، موضحا أن وزارة الزراعة ستورد 1,3 مليون شجرة لعدد 7 محافظات هى القليوبية و الغربية و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط و الوادى الجديد.

و طالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة ، و أعضاء مجلس النواب و القيادات الشعبية و الشباب و المرأة و رجال الأعمال و كافة فئات المجتمع ، للترويج لمبادرة 100مليون شجرة، و زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية و مداخل المدن و القري و الميادين الرئيسية و بنطاق الجهات الحكومية و المدارس و الجامعات ، و التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة و رعايتها ، و العائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات و فرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.