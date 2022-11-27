إغلاق كيانين وهميين بالمنيا لممارستهما أنشطة تعليمية بدون ترخيص

جدة - نرمين السيد - وخاطب الوزير محافظ المنيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

وتلقى الوزير تقريرا من رئيس قطاع التعليم بالوزارة السيد عطا، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "المركز الأكاديمى - الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية"، والكائن مقرها فى (حى شلبى - الدور الأول بعد الأرضى - محافظة المنيا)، وتدعى منح شهادات معتمدة فى مجال التمريض، خلال عامين دراسيين.

كما داهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة المُنشأة المُسماة "أكاديمكس"، والكائن مقرها فى (140 و141 شارع عبدالعزيز - منطقة شلبى - الدور الأول بعد الأرضى - محافظة المنيا)، وتدعى قبول طلاب الدبلومات الفنية (زراعى، صناعى، تجارى، مهنى، فندقى)، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية، وخريجى الكليات، للتدريب ومنح شهادات فى التخصصات التالية (التمريض المهنى، والعلوم الطبية، المساحة، البترول).