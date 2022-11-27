صحة دمياط: توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1235 مواطنا بمركز كفر سعد

وقال مدير مديرية الصحة، فى تصريح صحفى، إنه تم تحويل 14 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، فضلا عن إجراء 342 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد 14 حالة والسونار لـ25 حالة.
يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود المديرية لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
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