صحة دمياط: توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1235 مواطنا بمركز كفر سعد

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبدالجواد، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1235 مواطنا ضمن قافلة بقرية البنك التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، وشملت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.





وقال مدير مديرية الصحة، فى تصريح صحفى، إنه تم تحويل 14 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، فضلا عن إجراء 342 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد 14 حالة والسونار لـ25 حالة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود المديرية لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".