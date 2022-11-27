محافظ الشرقية: «حياة كريمة» وفرت كل الأنشطة والمشروعات وفرص العمل

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن مبادرة "حياة كريمة" لم تكتف بالصيانة فقط؛ بل غيرت فى المزاج العام لأهل القرى ووفرت كل الأنشطة والمشروعات وتوفير فرص عمل من خلال عملية الإنشاءات.





وأضاف غراب خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية اليوم الأحد، أنه من المخطط أن تتم أعمال الصيانة تباعا على كافة مراكز محافظة الشرقية.

وتطرق إلى أن مركز الحسينية يشهد طفرة بتوفير 37 مركز شباب فى 41 قرية، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن مراكز الشباب فى المركز سابقا كانت تعانى من عجز شديد وحاجة للصيانات.

ونوه إلى أن حجم المشروعات التى تتم فى المحافظة غير مسبوق منذ 2014، مبينا أن إجمالى تكلفة المشروعات خارج مبادرة "حياة كريمة" خلال تلك الفترة، ما يقارب 40 مليار جنيه.

وبخصوص البدء فى المرحلة الثانية لأعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بالمحافظة، قال إنه فى المرحلة الأولى تم اختيار مركز الحسينية الذى يمثل 31% من مساحة المحافظة، أما فى فى المرحلة الثانية فقد تم اختيار خمس مراكز داخل المحافظة وسيتم البدء فيها قريبا.

وفيما يتعلق بملاعب الهوكى فى المحافظة، قال إن فريق الشرقية يتميز بلعبة "الهوكى"، وهناك توافر لملاعب اللعبة داخل مراكز المحافظة، وهناك استمرار فى رفع كفاءة بعضها بدعم من الشباب والرياضة، ونحاول أن ننشر هذه الرياضة أكثر من خلال ملاعب المدارس، مبينا أن الاشتراكات فيها بأسعار رمزية وغيرها يكون بدون اشتراكات نهائيا وهناك إقبال جيد على معظم الرياضات.

وعن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، قال إن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الأحوال الجوية.