وأضاف غراب خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية اليوم الأحد، أنه من المخطط أن تتم أعمال الصيانة تباعا على كافة مراكز محافظة الشرقية.
وتطرق إلى أن مركز الحسينية يشهد طفرة بتوفير 37 مركز شباب فى 41 قرية، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن مراكز الشباب فى المركز سابقا كانت تعانى من عجز شديد وحاجة للصيانات.
ونوه إلى أن حجم المشروعات التى تتم فى المحافظة غير مسبوق منذ 2014، مبينا أن إجمالى تكلفة المشروعات خارج مبادرة "حياة كريمة" خلال تلك الفترة، ما يقارب 40 مليار جنيه.
وبخصوص البدء فى المرحلة الثانية لأعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بالمحافظة، قال إنه فى المرحلة الأولى تم اختيار مركز الحسينية الذى يمثل 31% من مساحة المحافظة، أما فى فى المرحلة الثانية فقد تم اختيار خمس مراكز داخل المحافظة وسيتم البدء فيها قريبا.
وفيما يتعلق بملاعب الهوكى فى المحافظة، قال إن فريق الشرقية يتميز بلعبة "الهوكى"، وهناك توافر لملاعب اللعبة داخل مراكز المحافظة، وهناك استمرار فى رفع كفاءة بعضها بدعم من الشباب والرياضة، ونحاول أن ننشر هذه الرياضة أكثر من خلال ملاعب المدارس، مبينا أن الاشتراكات فيها بأسعار رمزية وغيرها يكون بدون اشتراكات نهائيا وهناك إقبال جيد على معظم الرياضات.
وعن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، قال إن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الأحوال الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية: «حياة كريمة» وفرت كل الأنشطة والمشروعات وفرص العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.