انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : شوفت منطقتك ولا لسه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، أن يكون هناك نشاط للرياح خلال الساعات القليلة القادمة على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية، في ظل الحالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بالإضافة إلي شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022: