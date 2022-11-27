انت الان تتابع خبر يحدث الآن.. قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق في القليوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مركز طوخ

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لآجل غير مسمي بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.