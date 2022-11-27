انت الان تتابع خبر موعد انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال.. الصحة كشفت للمواطنين التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان عن موعد انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال، وهذا جاء خلال التصريحات الخاصة به اليوم والتي تهم جميع المواطنين الذين لديهم أطفال.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وسوف تنطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من شهر ديسمبر القادم وهي تكون بالمجان، ولكل الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين في مصر بالمجان، وهم من عمر يوم إلى 5 سنوات، وهذا التطعيم سوف يكون في الغم سابين أحادي التكافؤ 2، وسوف تستمر الحملة لـ 4 أيام لكل الأطفال حديثي الولادة.

وتتوفر حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال فرق متحركة من شقة إلى شقة أخرى، وأيضاً من خلال العديد من الفرق الثابتة التي توجد في الوحدات الصحية والميادين العامة، وهي تكون معقمة بالكامل للحفاظ على صحة المواطنين ولتكون مصر خالية تماماً ورفع المناعة الخاصة بالمجتمع.