انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعليق عمرو أديب على الزيادة السكانية: أربع أو خمس عيال يلهوك عن ذكر الله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق على التقرير الصادر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو الذي أوضح الزيادة الكبيرة لنسبة السكان في الشهرين الماضيين، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت أنظار الجميع مؤخراً.

تأثير مشكلة الزيادة السكانية على الجميع

وقال عمرو أديب أثناء برنامج “الحكاية على قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “في دول محتاجة سكان وبتدور على زيادة سكانية وإحنا بنزيد في اليوم الواحد 6 آلاف عيل، دا الإلهاء الحقيقي فعلا لأن أنت هتلاقي عندك أربع أو خمس عيال يلهوك عن ذكر ربك”.

ووجه عمرو انتقاد لكل المتسببن في الزيادة السكانية، وقال “أنتوا تجيبوا عيال من التفاؤل .. أنتو شايفين الظروف عاملة أزاي طيب بتجيبوا عيال ليه، في في 55 يومًا حققنا رقم قياسي عالمي بزيادة ربع مليون نسمة، هو دا اللي شاطرين فيه نزرب عيال، ونجيب 6 آلاف عيل في اليوم.. محتاجين أكل وشرب”، شاهدوا الفيديو من هنا.