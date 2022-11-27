13 درجة فى هذه المحافظة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، شبورة مائية صباح اليوم الأحد، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





وقالت الهيئة، إن اليوم، يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على جميع الأنحاء.



وعن درجات الحرارة، اليوم الأحد، فهى كما يلى: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

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