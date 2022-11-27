تيسيرات الحكومة لجذب الاستثمارات فى الطاقة المتجددة تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "4.4 مليار دولار استثمارات الطاقة المتجددة"، نقلت صحيفة الأخبار عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده اهتمام الدولة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأشار مدبولى إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المتاج، وخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الكهرباء قدم عرضا حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة القائمة والجارى تنفيذها.. وأوضح أن المشروعات الجارى تنفيذها باستثمار أجنبى مباشر لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة شمس - رياح يصل حجم الاستثمارات بها إلى 4.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20٪ من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، إضافة إلى التعاون الذى تم مع الشركات العالمية فى مجال انتاج الهيدروجين وكذلك مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى هذا الشأن.

وفى موضوع أخر، وتحت عنوان "اليوم انتهاء مهلة الموردين لإبلاغ التموين بالأرصدة"، قالت صحيفة الأخبار، تواصل الحكومة تطبيق إجراءات ضبط أسواق الأرز ومواجهة المحتكرين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة خاصة وأن أرصدة الأرز تكفى الاستهلاك المحلى.

وأوضحت الصحيفة أن الإنتاج المحلى يتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين طن أرز شعير خاصة، وتنتهى اليوم المهلة المحددة للمزارعين والموردين والمضارب لإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية التابعين لها فى المحافظات بكميات الأرز لديهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حدد مهلة أسبوع لإلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم مع إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور مع تحديد الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبأة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة مع حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى.

وسياسيا، وتحت عنوان "رئيس مالطا: مصر دولة قوية ومحورية فى منطقة المتوسط" نقلت صحيفة الجمهورية عن رئيس جمهورية مالطا جورج فيللا تأكيده أن مصر دولة قوية ومحورية فى منطقة المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس المالطى للسفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالطا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية ذكرت أمس، أن رئيس الجمهورية المالطى أعرب عن تقديره للطفرة التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا فى الفترة الحالية.

وأوضحت أن الرئيس المالطى طلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال إن تعزيز العلاقات بين البلدين يأتى على رأس أولويات أجندة السياسة الخارجية المالطية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المالطى هنأ مصر على استضافتها الناجحة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارا بتقليلها: حصة المواطن من الخبز المدعم.. كما هى" قالت صحيفة الجمهورية إن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامى أوضح فى بيان صحفى أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعى، بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالى 150 رغيفا شهريا، بسعر 5 قروش للرغيف، دون أى انتقاص، مشيرة إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التى يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز فى شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التموينى بشكل كامل.

وتحت عنوان "الحكومة تبحث تنفيذ شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج"، قالت صحيفة المصرى اليوم تبحث الحكومة الخطوات التنفيذية للبدء فى مشروع الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج وتحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات التى يستهدفون الاستثمار بها.

ونقلت الصحيفة عن سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قولها، إنه يتم بحث جميع خطوات بدء تنفيذ المشروع، وتحديد الأنشطة والمشروعات القومية التى يستهدف الاستثمار فيها.

وكشفت الوزيرة عن استخدام الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة الوزارة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، والتى يعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق إلكترونى يتم إعداده بالتعاون مع وزارة ا الاتصالات.

وفى مجال السياحة، وتحت عنوان السياحة تطلق حملة بـ"3 لغات" لاجتذاب مشجعى كأس العالم قالت صحيفة المصرى اليوم بـ"3 لغات أطلقت مصر حملة ترويجية دولية لاجتذاب مشجعى كأس العالم لزيارة المقاصد السياحية".

وأوضحت الصحيفة أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى التابعة لوزارة السياحة والآثار أطلقت حملة ترويجية دولية للترويج للتسهيلات المقدمة الجذب مشجعى الفرق المشاركين فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا فى قطر وحاملى بطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحى المصرى أثناء وبعد حضورهم البطولة.

ونقلت الصحيفة عن عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة، قوله إن الحملة تستهدف الترويج للتسهيلات المقدمة ودعوة مشجعى الفرق المشاركة بالبطولة الأكثر جماهيرية فى العالم الزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة خلال تواجدهم فى منطقة الشرق الأوسط، ما يقدم لهم تجربة سياحية متميزة بجانب حضورهم المباريات.. مشيرا إلى أن هذه الحملة موجهة بالعديد من اللغات، منها الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية وتستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة لتوجيه الرسائل الإعلانية للجمهور المتواجد فى منطقة الخليج لمتابعة مباريات البطولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى وتقدم 50% تخفيضا لحاملى بطاقة المشجع على رسوم زيارة المواقع الأثرية.

وصحفيا، وتحت عنوان "هشام آمنة يؤكد أهمية دور المؤسسات الصحفية القومية فى تشكيل الرأى العام"، نقلت صحيفة الأهرام عن هشام آمنة وزير التنمية المحلية تأكيده خلال اجتماعه مع المهندس‫ عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بمقر الوزارة بالدقى أمس، ‬أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة فى إدارة عملية تطوير المؤسسات الصحفية القومية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال الصحافة والإعلام، مشيدا بالجهود التى قامت بها خلال الفترة الماضية فيما يخص تطوير المؤسسات الصحفية القومية وتطوير المحتوى الصحفى ومواقعها الإلكترونية لمواكبة الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها التاريخى كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

ولفتت الصحيفة إلى أن هشام آمنة شدد على أهمية الدور المهمة الذى تقوم به المؤسسات الصحفية القومية فى تشكيل الرأى العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والتى ترددها قوى وجماعات الشر بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن الصحافة القومية تقوم بدور مهم فى نشر الوعى والتنوير لأبناء الشعب المصرى وتشكيل الفكر والوعى الصحيح وغرس الانتماء لدى المواطنين.

ومن جانبه هنأ المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هشام آمنة والحكومة على النجاح الباهر الذى حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ.

وأشار المهندس عبدالصادق الشوربجى إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعد من بين الأعمدة المهمة للدولة المصرية والتى لا يمكن الاستغناء عنها وتسعى الهيئة الوطنية للصحافة بصورة مستمرة لحل المشكلات والتحديات التى تواجهها والتى هى تراكمات عبر السنوات الماضية.

وعربيا وتحت عنوان "فلسطين تحشد عربيا ودوليا لمواجهة "ائتلاف نيتانياهو" الجديد مواجهات مسلحة فى نابلس مع جنود الاحتلال"، ذكرت صحيفة الأهرام أن رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، أعلن عن تحرك سياسى فلسطينى مكثف لمواجهة الائتلاف الحكومى الجديد، الذى يسعى بنيامين نيتانياهو إلى تشكيله فى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المالكى قال، فى تصريحات خاصة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التقديرات الفلسطينية تؤكد أن طبيعة الائتلاف الوزارى الجديد فى إسرائيل "ستنعكس بشكل سلبى جدا" على الوضع الفلسطينى والإقليمى.

وذكر المالكى أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية، ولا سيما الاتحاد الأوروبى، تحذر فيها من مغبة تولى أمثال زعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير منصبا وزاريا فى إسرائيل.

وأعلن المالكى أن القيادة الفلسطينية بصدد طلب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، ينتج عنه تحرك عربى مشترك لطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى، من أجل حشد رد فعل دولى قوى ضد الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وشدد على وجوب تحرك المجتمع الدولى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الذى يتعرض إلى أبشع أنواع القمع والقتل، والتى من المنتظر أن تتضاعف فى عهد الحكومة الإسرائيلية المقبلة.‬