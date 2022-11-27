انت الان تتابع خبر التطبيق الرقمي سيارات المصريين بالخارج.. التفاصيل الكاملة عنه اعرفها بعد إطلاقه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الشحات غوري رئيس مصلحة الجمارك بالإعلان عن كل التفاصيل التي تتعلق بإطلاق تطبيق رقمي سيارات المصريين بالخارج باستعمال الهاتف المحمول، وسوف يستطيع عن طريقة المصريين في الخارج من التقديم ليستفيدوا في المبادرة ويستردوا سياراتهم بالتسهيلات الجديدة من خلال العديد من الخطوات البسيطة، وتكون بفتح حساب إلكتروني على هذه المنصة وتسجيل بيانات ورفع مستندات المتقدم.

تطبيق سيارات المصريين الخارج الرقمي