جامعة القاهرة تشارك في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - د. الخشت: الجامعة تطرح نموذجا أوليا لمنصة متكاملة قائمة على السحابة الحسابية لمراقبة الآفات والملوحة والرى الفعال في الزراعة الدقيقة للزيتون

د. الخشت: 3 مشروعات بحثية و4 رسائل ماجستير ودكتوراه و3 مشروعات ممولة من وزارتي التعليم العالى والاتصالات و3 مشروعات تخرج طلابية ومشاركة في مسابقة الابتكار الجامعية

د. الخشت: المشاركات الطلابية تنافس على جوائز لتطوير مشروعاتهم البحثية القابلة للتطبيق لتشجيع الشباب على البحث العلمى والابتكار وتوصيل أفكارهم للمستثمرين

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، خلال الفترة من 27 - 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" تتضمن عدة فعاليات، أبرزها نموذج أولي لمنصة متكاملة قائمة على السحابة الحسابية لمراقبة الآفات والملوحة والري الفعال في الزراعة الدقيقة للزيتون، بالإضافة إلى 3 مشروعات بحثية ممولة من عدد من جهات التمويل التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و4 رسائل ماجستير ودكتوراه، و3 مشروعات تخرج طلابية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك في مسابقة الابتكار الجامعية والتي تقام ضمن فعاليات المعرض بـ 4 مشاريع طلابية للتنافس على جوائز تساعدهم على تطوير الخطوة التالية في مشروعاتهم وأفكارهم البحثية القابلة للتطبيق، والمشاركة أيضًا بعدد 3 رسائل ماجستير في مسابقة حملة الماجستير أو الدكتوراه في إطار تشجيع الشباب على البحث العلمي والابتكار وتوصيل الأفكار الجديدة لمستثمرين لتبنى أفضل الأفكار المقدمة، كما تشارك 3 فرق من طلاب الجامعة في مسابقة المعلومات العامة عن الأمن السيبراني، إلى جانب مشاركة حاضنة أعمال جامعة القاهرة في المعرض للتحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن مشروعات التخرج الطلابية المشاركة بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي مشروع أداة تخطيط ومراقبة الطاقم والجدول الزمني لسكك حديد مصر، ومشروع التنبوء بالإعلان بروتين كوفيد 19 باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق للصم والبكم على الهواتف الذكية، لافتًا إلى أن رسائل الماجيستير والدكتوراه التي تشارك بها الجامعة في المعرض تعالج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والتنبوء المبكر بالأمراض وإصابات الجهاز التنفسي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعلم الإلكتروني، ونظم الاتصالات الحديثة باستخدام تكنولوجيات مثل التواصل تحت الماء والتواصل باستخدام النظرية الكمية.

من جانبه قال الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الدكتور محمد الخشت وجه جميع الكليات والمراكز البحثية بالجامعة بزيادة دورها الفعال في دعم وخدمة المجتمع وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، وتوجيه كافة أنشطتها العلمية والدراسية والبحثية في مشاريع تطبيقية تؤكد دور الجامعة الريادي في دعم وخدمة المجتمع المحلي، واستثمار البحث العلمي في التنمية الشاملة، والمشاركة في المشروعات القومية للدولة، وتعزيز الفكر الابتكاري للشباب وتعظيم مشاركتهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور أحمد خطاب منسق جناح جامعة القاهرة بالمعرض والباحث الرئيسي لمشروع المنصة المتكاملة القائمة على السحابة الحسابية لمراقبة الآفات والملوحة والري الفعال في الزراعة الدقيقة للزيتون، أن المشروع المشارك يعد خطوة مهمة في الخطة الاستراتيجية المصرية الإسبانية لتمكين وتوطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الزراعة الذكية وزيادة إنتاجية محصول الزيتون حيث تعتبر مصر وأسبانيا أكبر دولتين في إنتاج وتصنيع الزيتون ومشتقاته، مشيرًا إلى أن النموذج الأولي للمنصة هو مخرج لمشروع بحثي ممول من البرنامج المصري الإسباني للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا).

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، يُعد أحد أقدم وأهم ملتقيات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحل انطلاق العديد من المبادرات المصرية والعربية المهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وملتقى لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا، بهدف عرض الإنجازات والمخرجات التطبيقية من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمجتمع العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستثمرين، وعقد عدد من الندوات التخصصية، وتنفيذ بعض الفعاليات الخاصة بطلاب الجامعات والمطورين منهم للاستفادة منها على أرض الواقع.