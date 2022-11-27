جاء ذلك خلال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان مساء اليوم على هامش مشاركة محافظ أسوان فى الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان "نبنى حضارة بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل " والذى عقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
وأوضح المحافظ خلال البيان الصحفى، بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون ، بجانب قرب إنتهاء مستشفى كوم أمبو المركزى ، ليعقبها إستكمال أعمال تطوير المبنى القديم ، وبالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى ، وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى وذلك من إجمالى 11 مستشفى من بينها مستشفى السباعية المركزى ، ومسشتفى أسوان التخصصى ، وأيضاً معهد الأورام ، فضلاً عن مستشفيات التأمين الصحى ، وأبو سمبل الدولى ، وهو الذى يتوازى مع إستلام وتشغيل 87 وحدة ومركز طبى حتى الآن من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ، ستدخل جميعها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل
وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان تضم 24 بمركز أسوان ، و 24 بمركز كوم أمبو و 10 بمركز دراو ، و 18 بمركز نصر النوبة ، و 13 بإدفو شرق ، و 23 بإدفو غرب ، أما بالنسبة للمستشفيات فجارى التجهيز للتشغيل التجريبى لـ 11 مشتشفى موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة شهدت نهو أعمال الإنشاء والتطوير بها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: أكثر من 1.6 مليون نسمة ستستفيد من منظومة التأمين الصحى الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.