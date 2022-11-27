على جمعة يوضح الفرق بين الروح والنفس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، ومفتى الجمهورية السابق، إن هناك مخلوقا اسمه "الروح" له خصائص عجيبة خلقه الله من أجل أن يحرك الكائنات.





وأوضح، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن النفس غير الروح وهذا ما يتميز بها الإنسان عن باقي المخلوقات والكائنات الأخرى. وتابع، أن النفس تخرج من جسم الإنسان عند النوم وتعود حينما يستيقظ الانسان من نومه. وأكد أن الجنين حينما ينمو في بطن أمه فينمو حياة نباتية ولكن بعد الأربع شهور تنزل الروح وتدخل في الجنين، مضيفا: "الطفل لما يتولد تدخل له النفس والنفس هي اللي عليها الحساب وهي اللي موصوفة بالصفات".

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