جدة - نرمين السيد - وقال عمرو خليل خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة CBC: "ببارك لقناة دى إم سى على عودة اختى وزميلة عمرى الإعلامية الراقية إيمان الحصرى".
وتابع: "النهاردة أول يوم لها على مساء دى إم سى وتنور وترجع تانى لجمهورها ويشتاق لها وحمدلله على سلامتها وترجع تنور الشاشة تانى بطلتها الجميلة والحلوة وتفضل ديما على الشاشة".
وقدمت الإعلامية إيمان الحصرى، الشكر للعاملين بقناة dmc فور استقبالها فى أول يوم لتقديم برنامج مساء dmc لأول مرة بعد عام ونصف العام: "بقالى سنة ونص بعيدة عن العمل.. ولكن علاقتى كتير بالمشاهدين فى دعوات والعلاقة منقطعتتش أبدا وكانت قوية ومستمرة بكلاماتهم ودعواتهم الطبية، وبشكر الجمهور على كم الدعم وأزمة وعدت على خير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو خليل يهنئ الإعلامية إيمان الحصرى على عودتها لبرنامجها مساء dmc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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