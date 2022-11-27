خبير اقتصادى: الدولة لديها استراتيجية شاملة فى تنفيذ المشروعات التنموية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد الشوادفى الخبير الاقتصادى، أن تنفيذ مشروعات تنموية بـ12.3 مليار جنيه فى المحافظات منذ أول يوليو وحتى منتصف نوفمبر الجارى يعكس توجها ورؤية دولة نحو التنمية المستدامة والشاملة بجميع ربوع مصر.





أضاف "الشوادفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أرقام أخرى، مثل: "حياة كريمة، العشوائيات، المشروعات الصغيرة، ومبادرة ابدأ لتوطين الصناعة" والذى يشير إلى أن الدولة المصرية تسير بشكل يخلق تنمية شاملة. وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن صرف الدولة لأكثر من 48% من الموازنة فى الأربع شهور الأولى، يؤكد أن هناك كفاءة فى تنفيذ المشروعات والذى ينعكس فى عدة أشياء منها التطوير فى جميع عواصم المحافظات وإنشاء الطرق والمشروعات وتطوير الخدمات، موضحًا أن الدولة المصرية لم تتوان لحظة عن كيفية الارتقاء بحياة المواطن.

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