وزارة الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 11:30 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف خطتهافى خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها السادة مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 2/12/2022، وعددها (46) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (430) مسجدًا، منها (351) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(79) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. سيدي ناصر – كوم أشفين - قليوب

2. الرفاعي – برقطا – كفر شكر

مديرية أوقاف أسيوط

3. الفتح – بني مجد - منفلوط

4. الكداريك – البداري

5. الإخلاص – القصير – القوصية

6. الطيبة – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف الفيوم

7. عبد الله زيدان - سنورس

8. محمد مشرف - إطسا

9. الفتح – عزبة سليم رشدي – العدوة – مركز الفيوم

10. أحمد عيد – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف الإسكندرية

11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

مديرية أوقاف المنوفية

12. البحري – إبشادي – الشهداء

مديرية أوقاف الدقهلية

13. الكبير – كفر الدوار – الشناوي - شربين

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

مديرية أوقاف بني سويف

15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى

16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

17. إبراهيم العوضي – الهداهدة – ميت العز - فاقوس

18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق

19. الشرقاوي – العلاقمة – ههيا

20. الرحمن – كفر بغدادي - بلبيس

مديرية أوقاف المنيا

21. الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس

22. التوحيد – بني موسى – أبو قرقاص

23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبي – منقطين - سمالوط

24. مبارك – دمشاو هاشم

25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية ( باشكاتب)

مديرية أوقاف البحيرة

26. سليمان حلمي – حفص - دمنهور

27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات

28. نجع العجيني – البستان - الدلنجات

29. ظفيل البحري - الدلنجات

30. عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود

31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص

32. يوسف شعلة – كفر الدوار

33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو

34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادي النطرون

35. صبري عامر – عزبة عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود

36. الحمدية الشرقي – البرنوجي - دمنهور

37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير

38. العش - قرية العش - رشيد

39. الصاوي – كوم البركة – كفر الدوار

40. يوسف العسكري – مركز ايتاي البارود

41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص

42. الشريف - حفص - دمنهور

43. عزبة ماضي – النخلة البحرية - أبو حمص

44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى

45. البراوي – الحماد - مركز رشيد

46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية