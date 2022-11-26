الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان لها اليوم- أن ذلك يأتى إطار دورها فى خدمة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التى قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بهذه الافتتاحات يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضى وحتى تاريخه 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة.

وتتوزع المساجد على مديريات أوقاف: القليوبية، وأسيوط، والفيوم، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والشرقية، والمنيا، والبحيرة.