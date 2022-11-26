البابا تواضروس: مصر تغيرت في 10 سنوات وظهر ذلك بمشروعات الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه أصبح لدينا دولة ونظام وإنجاز مشروعات قومية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "منذ سنة 2011 كان هناك أحداث كثيرة حتى ثورة 30 يونيو ونشكر ربنا إنها بدأت فى الطريق الصحيح.. وبدأت النهضة ودولة ونظام وإنجاز ومشروعات وفك مشكلات كبيرة فى المجتمع المصرى زى القضاء على العشوائيات، ومبادرات صحية وتنموية غيرت مصر للأحسن".

وأضاف أن مصر تغيرت بشكل كبير خلال 10 سنوات وهذا ظهر فى الكثير من المشروعات والمبادرات لبناء الجمهورية الجديدة، لافتا : "حضور الرئيس السيسى إلى احتفال عيد الميلاد المجيد حتى ولو كان دقائق يعبر عن أنه رئيس لكل المصريين ورسالة مهم جدا لينا".

وتابع: "حاليا لدينا قانون ونظام وتقنين للكنائس وإرساء مبدأ المساواة فى مصر، والذى أصدره الرئيس السيسى فى عام 2016 أنهى سنوات المعاناة.. ولدينا منهج روحى يتمثل فى صلوات وتسبيح".