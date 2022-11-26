«السبكى» يعلن بدء تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورؤساء عدد من الهيئات فى القطاع الصحى، وعدد من السفراء العرب والأفارقة والأوروبيين، وممثلى المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المهمة والمؤثرة فى قطاع الرعاية الصحية، وقيادات شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الملتقى اليوم يحتفى بالتجربة المصرية الرائدة فى نجاح التغطية الصحية الشاملة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، والإشادات العربية والدولية التى حصدتها على مدار 3 سنوات، لانعكاساتها الإيجابية على تطور الرعاية الصحية، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأجهزة التشخيص والاتصال الطبى عن بعد، والروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية بمصر.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، بدء تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة أسوان، خامس محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف السبكى، أن اليوم نحتفل بتقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، تشمل أكثر من 8 ملايين خدمة طب أسرة بما يعكس اهتمام المنظومة بالمتابعة الدورية للمنتفعين للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، إضافة إلى أكثر من 2 مليون فحص طبى شامل، وأكثر من 256 ألف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، علاوة على استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية ولأول مرة من نوعها داخل نطاق المحافظات.

وتابع: الملتقى اليوم يعد فرصة لالتقاء العاملين فى مجال الرعاية الصحية من كافة القطاعات الحكومى والخاص والأهلى، والمستثمرين العرب والأجانب، بما يسهم فى تعزيز مكانة مصر فى مجال الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة عربيا وأفريقيا وعالميا، وهو ترجمة لرؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة 2030، حيث كانت الرعاية الصحية وزيادة فرص الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وتشجيع المستثمرين العرب والأفارقة والأجانب، ومشاركة القطاع الخاص فى بناء الجمهورية الجديدة، من أولويات النمو الإقتصادى فى تلك الرؤية.

وقال إن الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبنى الرئيس أكبر برنامج للإصلاح الصحى فى مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية 100 مليون صحة، وإطلاق التأمين الصحى الشامل، ومبادرة تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا (حياة كريمة)، وتضافر جهود الدولة فى تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن فى النهوض بالرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية بها بتحدى وإصرار ومهارة عالمية.

ولفت السبكى، إلى حرص القيادة السياسية على لقاء المعنيين بقطاع الرعاية الصحية من الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، والمنظمات الدولية العاملة بهذا المجال، لاستمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية لتظل مصر قادرة على المنافسة، وتضافر الجهود للنهوض بهذه الخدمات.

وأشار السبكى، إلى أن الملتقى السنوى الثالث لهيئة الرعاية الصحية يسهم فى تطوير قطاع الرعاية الصحية، واستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل بمصر، لتسليط الضوء على إنجازات التأمين الصحى الشامل، والذى أحدث نموا ملحوظا فى الرعاية الصحية، وأتاح مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص فى تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل تباعا بالمحافظات، وتسليط الضوء على سبل التعاون الحقيقى بين الشركاء فى القطاعين الحكومى والخاص، بهدف تعزيز تكامل الأدوار الذى يجعل الرعاية الصحية فى مصر رائدة على مستوى المنطقة، بفضل منشآتها الطبية المتميزة، وتوافر الإمكانات والتجهيزات وتنوع الخبرات والاختصاصات الطبية، وجودة خدماتها المقدمة، وتغطيتها لاحتياجات المرضى.

وعبر السبكى، عن اعتزازه بما حققته منظومة التأمين الصحى الشامل، وبما حققه قطاع الرعاية الصحية المصرى بشقيه العام والخاص، من إنجازات كبيرة ساهمت فى تدعيم قدرات مصر فى مجال الرعاية الصحية وتعزيز ريادتها عالميا.

ورحب السبكى، بالمشاركين فى الملتقى من الوزراء والمحافظين ورؤساء هيئات الصحة والسفراء والمنظمات الدولية وصناع القرار والمختصين والجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية الملتقى لخلق شراكات تعاون جديدة، لتنمية الرعاية الصحية، واستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، معربا عن أمله فى تحقيق الملتقى نتائج إيجابية تساهم فى تعزيز مكانة مصر فى مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية عالميا، استمرارا لنجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل فى تطور البنية التحتية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، ولتكون مصر رائدة الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة فى الوطن العربى ودول المنطقة.

وعرض خلال افتتاح الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية أول هولوجرام تفاعلى ثلاثى الأبعاد فى مصر، يبرز الإنجازات المصرية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.