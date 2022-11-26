عرض أول «هولوجرام» تفاعلى للتأمين الصحى الشامل فى الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - ‎انطلقت فعاليات "الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية" تحت شعار "نبنى حضارة طبية فى الجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل" بمعبد الكرنك بالأقصر، وذلك بالتزامن مع مرور 3 أعوام على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل.





وعرض حفل الملتقى، أول هولوجرام تفاعلى ثلاثى الأبعاد فى مصر، حيث استعرض "الهولوجرام" دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد التاريخى للإصلاح الصحى فى مصر، لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى استعراض قصة نجاح وجهود وأبرز إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، من تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحسين مستوى جودة الخدمات الطبية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، علاوة على تعاون الجهات المختلفة فى دعم جهود هيئة الرعاية الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتمكن المشاركون خلال الحفل، من محاكاة الشعور بقصة نجاح التأمين الصحى الشامل من على أرض الواقع، حيث تتضمن تقنية "الهولوجرام" ظهور الصور بشكل متعدد الأبعاد يعطى صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورًا مرئيًا ومسموعًا بوجود الحدث أمام عينيه.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى توظيف تكنولوجيا الهولوجرام فى بناء مشاهد محاكاة افتراضية لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن العرض فرصة استثنائية لجذب المشاركين بالملتقى، وزيادة تفاعلهم فى عرض فريد يُحاكى قصة نجاح التأمين الصحى الشامل الجديد من على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم الترويج للتأمين الصحى الشامل فى مصر، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، خصوصًا خلال الأحداث والمؤتمرات المهمة الدولية والملتقيات الكبرى.

تجدر الإشارة، إلى إطلاق فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كبار الشخصيات العربية والدولية المهمة والمؤثرة فى قطاع الرعاية الصحية.