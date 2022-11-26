محافظ أسيوط: لا ندخر جهدا فى تقديم الدعم الكامل لذوى الهمم ودمجهم بالمجتمع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، مع وفد من ذوى الهمم بديوان عام المحافظة، ضمن لقاءاته الدورية بهم؛ لبحث شكواهم والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

واستعرض المحافظ - وفق البيان - الخدمات التى يجرى تقديمها للاشخاص ذوى الهمم فى كافة القطاعات، مؤكدا حرصه على الاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة الخدمات المتاحة لهم وخاصة تعيينهم بمختلف الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص ضمن نسبة 5 %.

وناقش عددا من الملفات التى تهم ذوى الهمم من أبناء المحافظة وعلى رأسها سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم فى المؤسسات الحكومية خاصة فى قطاعات الصحة والقومسيون الطبى بالتأمين الصحى والسجل المدنى، وتكريم المتميزين وتعيين ذوى الهمم فى الوظائف الخاصة نسبة 5%، وتوفير دورات تدريبية وورش عمل لتدريبهم على الحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومدرة للدخل.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى، فضلا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التى تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل.