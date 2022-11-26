فرنسا أول المتأهلين لدور الـ 16 في كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 08:29 مساءً - تأهل منتخب فرنسا لدور الـ 16 من كأس العالم 2022، المقامة حاليا قطر، كأول المتأهلين، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب الدنمارك، بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "974"، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لمنتخب فرنسا فى الدقيقة 61، من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ثيو هيرنانديز، سددها مباشرة على يسار حارس منتخب الدنمارك.

ونجح المنتخب الدنماركى فى تسجيل هدف التعادل سريعا، عن طريق اندرياس كريستنسن فى الدقيقة 68، من ضربة رأسية قوية، فشل هوجو لوريس فى التصدى لها.

ونجح مبابي فى خطف هدف الفوز لمنتخب الديوك فى الدقيقة 86، بعد متابعته لعرضية النجم أنطوان جريزمان.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة فى المركز الثالث.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا، كالتالى:

هوجو لوريس ، كوندي ، فاران ، اوباميكانو ، ثيو ، تشواميني ، رابيو ، جريزمان ، ديمبيلي ، مبابي ، جيرو.

فيما ضم تشكيل منتخب الدنمارك كل من:

شمايكل ، أندرسن ، نيلسون ، راسموس كريستنسن، أندرياس كريستنسن ، هويبيرج ، إريكسن ، ماهلى، ليندستروم ، كورنيليوس ، دامسجارد.