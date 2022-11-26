مستشار السفارة اليمنية لـ دوت الخليج: «العملية 9000» وثق مرحلة مهمة فى تاريخنا

جدة - نرمين السيد - قال بليغ المخلافى المستشار الإعلامى لسفارة اليمن بالقاهرة، إن الفيلم الوثائقى "عن قرب.. العملية 9000 مصر والثورة اليمنية" من أهم الأعمال الإعلامية التي وثقت مرحلة مهمة فى تاريخ اليمن، وهى ثورة 26 سبتمبر 1962 حين تحررت شمال اليمن من حكم الإمامة الكهنوتى وكان لمصر الدور المحورى فى دعم الثورة اليمنية.





وأضاف المخلافى أن مصر أيضا دعمت ثورة 14 أكتوبر 1963 ضد المستعمر البريطانى فى جنوب اليمن، مشيرا إلى أن أجيال عديدة من اليمنيين تتذكر خطاب الرئيس جمال عبدالناصر فى مدينة تعز اليمنية وهو يقول للمستعمر البريطانى أن يأخذ عصاه ويرحل من اليمن وانطلقت بعد هذا الخطاب شرارة ثورة 14 من أكتوبر وتوجت بالاستقلال فى 30 من نوفمبر 1967.

وأكد المخلافى أن هذا العمل الوثائقى مهم للغاية فى هذه المرحلة وسيعتمد عليه الكثير من الباحثين والإعلاميين، مشيرا إلى أن الشخصيات التى ظهرت فى الفيلم كانت لها ثقلها وعلى معرفة ودراية كاملة بتاريخ اليمن والدور المصرى الداعم لليمن منذ ثورته الأولى، ومنهم اللواء أحمد قحرش وهو أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار فى اليمن وهو الوحيد الذى ما زال على قيد الحياة وهو جزء من ذاكرة اليمن، وأيضا الدكتور أحمد يوسف أحمد وهو من أهم من كتبوا عن الدور المصرى فى اليمن وكانت رسالته فى الدكتوراه فى العلوم السياسية، وعمل فى اليمن فى جامعة صنعاء وما زال مرتبطا وجدانيا بالقضية اليمنية.

وقدم المستشار الإعلامى لسفارة اليمن بالقاهرة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل من ساهم فى إنتاج هذا الفيلم مضيفا أنه عمل رائع من وجهة نظر الحكومة اليمنية يوثق مرحلة تاريخية من تاريخ الدولة خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها اليمن حاليا، نتيجة الانقلاب الحوثى على الدولة ومؤسساتها وشرعيتها.

يذكر أن فضائية "dmc"، عرضت الفيلم الوثائقى "عن قرب.. العملية 9000 مصر والثورة اليمنية 1962-1967"، اليوم السبت، وتناول الفترة من 1962 إلى 1967، وذلك بعد اندلاع ثورة اليمن وقرار مصر حينها مناصرة الثوار، بإرسال 4 ضباط وجهاز لاسيلكى لدعم الجمهوريين فى مواجهة الملكيين.