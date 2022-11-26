وزير الصحة يوجه بالتوسع فى أماكن انتظار المرضى ومرافقيهم بمستشفى الكرنك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى الكرنك الدولى، اليوم السبت، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال جولته أقسام المستشفى المختلفة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من الأقسام، والأعمال الإنشائية الجديدة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته الأعمال الإنشائية بالمستشفى والمقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وتضم أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات للأطفال المبتسرين، بنك دم، الغسيل الكلوى، الأجنحة الفندقية)، حيث وجه الوزير بالانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، واطلع على آلية عملها، ولوحة التحكم، للتأكد من انضباط ودقة العمل بالغرفة.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير حرص خلال جولته بالمستشفى على التحدث إلى المرضى بقسم الاستقبال، للاطمئنان على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث وجه الوزير بتحويل طفل يتلقى جلسات الغسيل الكلوى، إلى مستشفى متخصص فى طب الأطفال، لمناظرته وتقديم أفضل الخدمات الطبية المناسبة لحالته الصحية.

وقال عبدالغفار إن الوزير استكمل جولته فى المحافظة بتفقد مستشفى الأقصر الدولى، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجديدة، والتطوير بمبانى المستشفى، حيث تفقد مبنى الطوارئ الجديد الذى يضم (غرف داخلية، غرف فندقية، غرف رعاية مركزة ورعاية قلب، حضانات، وحدة زرع النخاع).

وأوضح عبدالغفار أن الوزير وجه بعقد اجتماع مشترك لوضع برنامج زمنى للانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما وجه بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، كما اطلع الوزير على خطة إخلاء المرضى إلى مستشفيات بديلة خلال فترة تطوير المستشفى.

وأشار عبدالغفار إلى تأكيد الوزير على أن الأقصر من المحافظات الرائدة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلا عن كونها محافظة محورية فى المنظومة، حيث تقدم خدماتها لمواطنى المحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تميز البنية التحتية للمؤسسات الصحية بالأقصر، مشيدا بمنظومة التأمين الصحى التى تضمن التغطية الصحية الشاملة لكافة الموطنين وتعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بالمحافظة، وفقا لمعايير الجودة، هو ما تتطلع إليه الدولة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الصحة استهدفت متابعة نسب تنفيذ المشروعات للعمل على حل أى عوائق، وتذليل العقبات التى قد تواجه المشروعات الطبية بالمحافظة.

وأشار المستشار مصطفى ألهم، إلى أن محافظة الأقصر تحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن الهيئات الثلاثة المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل يعملون فى تكامل من أجل تحسين المنظومة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.