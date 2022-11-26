تنفيذ 14 ألفا و992 مشروعا بتكلفة تتجاوز مليارى جنيه فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، إن إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها من خلال مشروعك وصل إلى 2 مليار و199 مليونا و762 ألف جنيه ،لتنفيذ 14 ألفا و992 مشروعاً صغيراً ،وفرت فرص عمل لـ 24 ألفا و277 فرصة عمل فى مختلف القطاعات منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى 31 أكتوبر2022.





وأشار المحافظ وفقا لبيان، اليوم السبت، إلى تطورات منظومة العمل بـ مشروعك ،والجهود المبذولة لدعم دور المبادرة فى مجال الدفع باستراتيجية المحافظة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التى أطلقتها المحافظة للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية، تحت مظلة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ووجه المحافظ بتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيز الشباب تجاه العمل الحر ، والمشروعات الإنتاجية التى توفر كثير من العوائد الاقتصادية منها فرص العمل ، ودعم الإنتاج المحلى الذى ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى. من جانبها، أكدت نهى محمد على مدير مشروعك بالمحافظة أنه تم وضع منظومة متابعة يومية لكل مقار مشروعك على مستوى الوحدات المحلية، حيث يتم يوميا إرسال تقارير عن المستجدات فى حجم التمويل المقدم، وكذا المعوقات التى قد تطرأ على المنظومة ، والإجراءات المنفذة حيالها.

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