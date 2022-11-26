الزمالك يصعد لنصف نهائي كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي بهدف "نيمار"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - تأهل فريق الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز الصعب والمثير على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، سجله سيد نيمار، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.

وجاء الهدف بالدقيقة 60 بعدما أرسل أحمد سيد زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين سيطر عليها سيد عبد الله من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

ويواجه الزمالك في نصف النهائي الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، والتى تقام فى الخامسة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

ولعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر، وخط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، وخط الهجوم : يوسف أوباما".

فيما لعب المصري اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - عماد الدين بو بكر - كريم العراقي، وخط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي، وخط الهجوم: مروان حمدي".