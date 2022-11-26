رئيس مالطا: مصر دولة قوية ومحورية فى منطقة المتوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المالطى للسفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالطا، وذكرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن رئيس الجمهورية المالطى أعرب عن تقديره للطفرة التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا فى الفترة الحالية.

وقال الرئيس المالطى إن تعزيز العلاقات بين البلدين يأتى على رأس أولويات أجندة السياسة الخارجية المالطية، كما هنأ الرئيس المالطى مصر على استضافتها الناجحة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

ومن جانبه، استعرض السفير المصرى كافة مجالات التعاون الثنائى خاصة فى قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه، والجهود الحثيثة للسفارة لاستئناف الربط الجوى المباشر بين البلدين عبر إحدى شركات الطيران المصرية.

وأشار إلى التأثير الإيجابى الكبير للربط الجوى المباشر على التدفقات السياحية المُتبادلة، وكذا التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، كما تطرق السفير خالد أنيس إلى أوضاع العمالة المصرية فى مالطا، بما فى ذلك مقترحات تستهدف الحفاظ على مصالحهم ورعاية شئونهم.

وتناولت المقابلة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.