الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة منتصف الأسبوع.. وتدريجيا نشعر بالأجواء الشتوية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى يوم غد الأحد، لتسجل الدرجة العظمى على محافظات القاهرة 22 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين، لتصل إلى 23 و24 درجة.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضافت خلال فترات الليل، يستمر انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وستكون الأجواء لطيفة ومعتدلة خلال النهار، ومائلة للبرودة خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية.

وتابعت غانم: تدريجيا سنبدأ الدخول في الأجواء الشتوية، خاصة أن درجات الحرارة خلال شهر 12 ستكون معدلاتها أقل من شهر 11، وسنشعر بالأجواء الشتوية خلال فترات النهار والليل في شهر ديسمبر، لكن بداية فصل الشتاء الفعلية 21 ديسمبر الجاري.

طقس اليوم السبت

في سياق متصل، يسود اليوم السبت، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط أمطار

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.