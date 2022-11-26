توزيع 35 رأس ماشية مجانا على السيدات الأكثر احتياجا بأسوان ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وزع الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمصر العليا (منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة) بمحافظة أسوان حيث يسهم ذلك فى تحسين المستوى المعيشى لتلك الأسر، بمشاركة المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمصر العليا.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقال "درويش" إن رؤوس المواشى التى تم توزيعها اليوم هى من أنوع عجلات الجاموس العشار والتى تتحمل الحرارة والظروف البيئية والمناخية فى منطقة صعيد مصر. وأضاف أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) يسعى دائما لتقديم الخدمات المتنوعة فى مناطق عمله ويسلط الضوء على الأسر الأكثر احتياجا بتلك المناطق، مشيرا إلى أن أهداف المشروع تقديم المنح غير المستردة للأسر الأكثر احتياجا.

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