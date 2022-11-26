«القومى للمرأة» يؤكد سعيه لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات "yes yoga day" من أمام أهرامات الجيزة، إحدى أنشطة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت مدير عام تنمية المهارات بالمجلس أن تلك الفعالية تأتى فى اطار فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس تحت شعار "كونى" للعام الثالث على التوالى وهدفها التوعية بمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة من خلال ممارسة جلسات اليوجا ودورها فى الاسترخاء الجسدى والصفاء الذهنى.
وأشارت إلى أن رياضة اليوجا هى إحدى الرياضات الأساسية، بل وأكثر الفلسفات انتشارا، لتقليل درجة التوتر فى الحياة المعاصرة، فأصبح يمارسها كل شخص يسعى إلى السلام الذهنى والجسدى.
ولفتت إلى أن المجلس شارك من خلال فعالية "yes yoga day" بمعرض يضم العديد من منتجات الحرف اليدوية للسيدات من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرض منتجات من خامات طبيعية مستدامة متماشية مع الذوق المعاصر، وعرض حى للمتدربات من مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية من محافظات المنيا والبحيرة والغربية والأقصر.
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