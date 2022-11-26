التموين تحذر حائزى الأرز: الأحد المقبل آخر موعد للإخطار بالكميات

جدة - نرمين السيد - وأكد ‏أن القرار يأتى للصالح العام ويأتى فى ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزى الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التى أقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال، إلى أن الوزارة كانت قد أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة ‏‏2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا ‏الموسم.

وأشار القرار فى بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏إلى 4 أطنان أرز شعير وبالتالى تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التى تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

وشدد متحدث الوزارة على حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى وأن الكميات التى يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التى ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

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