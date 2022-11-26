التموين تحذر حائزى الأرز: الأحد المقبل آخر موعد للإخطار بالكميات

جدة - نرمين السيد - وأكد أن القرار يأتى للصالح العام ويأتى فى ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزى الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التى أقرها دولة رئيس الوزراء.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إلى أن الوزارة كانت قد أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم.
وأشار القرار فى بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير وبالتالى تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التى تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
وشدد متحدث الوزارة على حظر الأرز عن التداول من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى وأن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
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