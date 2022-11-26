وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تابع وزير التنمية المحلية هشام آمنة مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الحالى "2022-2023" لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، موجها بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة أى عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ.





جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، محافظ بورسعيد بمقر الوزارة، اليوم السبت، لمتابعة موقف معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وحرص آمنة على متابعة جهود محافظة بورسعيد فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أى عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع فى المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة .

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على دعم عملية التنمية وفتح آفاق صناعة متعددة بالمحافظة فى ظل المقومات الاقتصادية التى تتمتع بها خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية عددا من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها جهود المحافظة فى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن والتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية فى هذا الشأن.

كما تابع آمنة مع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة حيث وجه بأهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد.

وقال الغضبان إن هناك فرق ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية للمساهمة فى التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن المحافظة شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية فى مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا لدعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات فى عدد من القطاعات.

كما شهد اللقاء متابعة استعدادات محافظة بورسعيد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وأهمية مراجعة الخطط الخاصة بالتعامل مع تجمعات الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه للحفاظ على سلامة المواطنين.