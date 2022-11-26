السفير المصري في فاليتا يلتقي رئيس الجمهورية المالطي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - التقى السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالطا، د. جورج فيللا رئيس جمهورية مالطا، وقد تناولت المقابلة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقد طلب الرئيس نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعرب رئيس الجمهورية المالطي عن تقديره للطفرة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا في الفترة الحالية، مُؤكداً أن مصر دولة قوية ومحورية في منطقة المتوسط، وأن تعزيز العلاقات بين البلدين يأتي على رأس أولويات أجندة السياسة الخارجية المالطية، كما هنأ الرئيس المالطي مصر على استضافتها الناجحة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

هذا، وقد استعرض السفير المصري كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وخص بالذكر التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه، والجهود الحثيثة للسفارة لاستئناف الربط الجوي المباشر بين البلدين عبر إحدى شركات الطيران المصرية، مُشدداً على التأثير الإيجابي الكبير للربط الجوي المباشر على التدفقات السياحية المُتبادلة، وكذا التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. كما تطرق إلى أوضاع العمالة المصرية في مالطا، بما في ذلك مقترحات تستهدف الحفاظ على مصالحهم ورعاية شئونهم.