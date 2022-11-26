قناطر ديروط الجديدة.. مشروع ضخم لتغذية 7 شرايين مائية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المشروع الضخم.

ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الرى فى زمام 1.60 مليون فدان من مساحة الأراضى الزراعية بخمس محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتقع مجموعة ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600)، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار م3 سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.

والمشروع يشتمل على إنشاء مبانى للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقعا بنطاق المشروع.