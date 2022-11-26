هيئة الدواء المصرية: حملات رقابية وتفتيشية لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر نوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.





وخلال الحملات تم المرور على ما يقارب 9 آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ومصانع الأدوية، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجارى، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة وبيع بأعلى من السعر الجبرى.

وتمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتداول مواد خام لتصنيع أدوية وفيتامينات مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بنطاق محافظة الشرقية وبالتتبع تم مداهمة عدد 2 مخزن غير مرخص للمواد الخام وضبط كميات ضخمة تجاوزت 4 أطنان مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تم ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة يحوى كمية كبيرة من الأدوية البيطرية المجهولة والمنتهية الصلاحية.

وفى إطار تتبع التطبيقات الإلكترونية تم ضبط أحد القائمين على تداول أدوية مجهولة بادعاءات طبية بأنها تستخدم لإنقاص الوزن، كما تم ضبط شخص آخر يقوم بالاتجار فى الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالى قيمة المضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة فى حال وجود تلك الفواتير.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، فى حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمى، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.