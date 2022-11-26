تعاون بين منتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية للتدريب مع فوربس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقّعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فوربس بهدف بأن تصبح فوريس من شركاء المنتدى والأكاديمية فى الشق الإعلامى، من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة.





ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل التعاون بين منتدى شباب العالم وفوربس:

كما يهدف بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم مع شركة فوريس الشرق الأوسط، إتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق فى حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلى بين الطرفين، والتنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى.

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