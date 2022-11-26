وزيرا التعليم والأوقاف يكرمان 74 فائزًا فى المسابقة الثقافية (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، قال الدكتور رضا حجازى، إن أجهزة الدولة المصرية جميعها تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030، وأهم أهدافها على الإطلاق هى بناء شخصية الإنسان المصرى المتكاملة، وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.

وأضاف أن الوزارة لا تألو جهدا فى بناء وعى الطفل المصرى، وتنشئته التنشئة الصالحة، ليخرج إلى الحياة العملية، مؤمنا بالله عز وجل، مدركا أن الله -سبحانه وتعالى- قد أمرنا بالعلم، وأن الإيمان والعلم هما المعياران اللذان ترتفع بهما درجة الإنسان.

وتابع: "مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بكافة المواد الدراسية، إلا أنها تولى مادة التربية الدينية أهمية قصوى، فتحرص أشد الحرص على الارتقاء بها، وتطوير مناهجها، وتحديث أساليبها، وتدريب معلميها، وتكثيف أنشطتها، لتتحول التربية الدينية من مادة دراسية، إلى سلوك فعلى يعيشه الطالب، وينعكس على معاملاته".

وأشار إلى أن هذه المسابقة لا تقتصر على مرحلة عمرية واحدة، ولا تستهدف فئة الطلاب فقط، بل هى مسابقة شاملة، تستهدف أطراف العملية التعليمية كلها: من طلاب، أولياء أمور، إداريين، معلمين وقيادات تعليمية.

واختتم الوزير كلمته، قائلا: "ونحن إذ نكرم اليوم أوائل الفائزين فى المسابقة، نؤكد أن جميع من شارك فيها قد فاز بالفعل، فاز بما حصل من علم نافع، وبما إطلع عليه من معرفة دينية صحيحة".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن قضية بناء الوعى هى قضية تكاملية تسهم فيها العديد من المؤسسات الوطنية، لافتا إلى أن هناك شراكات واسعة فى هذا المجال بين وزارة الأوقاف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والعديد من المؤسسات الوطنية.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالنشء، قائلا "ندرك جميعا أهمية التشكيل المبكر لعقلية الطفل وغرس الفضائل فيها وتنمية الوعى لديهم، فما ينطبع فى عقلية الأطفال من أفكار مغلوطة يحتاج إلى جهود مضاعفة لتصحيحه بعد ذلك"، مشيرا إلى أن المعلمين والموجهين يلعبون دورا هاما فى الاهتمام بعقلية الطفل وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وتكوين العقلية المستنيرة.

واستعرض وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف فى حماية النشء الجديد من صغار السن من الفكر الهدام وتوعيتهم دينيا توعية صحيحة بما يحميهم من الانزلاق إلى بؤر التشدد والإرهاب، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة حق الطفل بنهاية عام 2021، وهى مبادرة تستهدف الأطفال داخل المساجد، مع فتح المساجد وتزامنها مع أجازة آخر العام قامت الوزارة بالتوسع فى المبادرة وإطلاقها على مستوى الجمهورية من خلال البرنامج الصيفى للطفل، والذى لاقى إقبالا كبيرا من الأطفال، واهتماما بالغا من أولياء الأمور، وحرصا شديدا على مشاركة أبنائهم.

ووجه وزير الأوقاف إلى استضافة الفائزين فى المسابقة الثقافية المشتركة بمعسكر أبى بكر الصديق فى الإسكندرية تكريما لهم، وإقامة معسكر ترفيهى لهم يتضمن زيارة لمكتبة الإسكندرية التى يتوافر بها أمهات الكتب.

وفى ختام الحفل كرم الوزيران الطلاب الفائزين فى المسابقة الدينية الكبرى للعام الدراسى 2021 /2022 وعددهم 74 فائزا شاركوا فى المسابقة، وحصل كل فائز على جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة الدينية الكبرى عبارة عن مسابقة بحثية تهدف إلى زيادة وعى المجتمع المدرسى بصحيح الدين، وتصويب الأفكار الخاطئة التى قد تتسرب إلى عقول الطلاب من المواقع غير الموثقة على شبكة الإنترنت.

وتقدم للمسابقة 58311 متسابق، وهى موجهة إلى سبع فئات، ثلاثة منها للطلاب فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عام وفنى، وأربعة موجهة لبقية أطراف العملية التعليمية من أولياء الأمور، والإداريين فى المدارس والإدارات التعليمية، والمعلمين، والقيادات التعليمية.

حضر الاحتفالية الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية، وعماد منصور مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية، وموجهى عموم مادة التربية الدينية بالمديريات التعليمية.