حياة كريمة.. الكشف على 1198 حالة بقرية بزفتى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى - وفق بيان للجامعة اليوم السبت - إن القافلة تأتى فى إطار تعزيز دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع، حيث تحرص الجامعة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، فضلا عن تقديم خدمات بيئية وتوعوية وارشادية لدعم مبادرة "حياة كريمة" وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار ذكى إلى أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبى على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التى قدمت محاضرات توعوية فى التغذية والإسعافات الأولية فى حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التى تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة".

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطنا، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.