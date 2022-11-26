طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان يجملون بمشروعاتهم الفنية مبنى وزارة التعليم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 04:32 مساءً - - وزير التعليم العالي يوجه الشكر لطلاب كلية الفنون الجميلة ويشيد بمستوى اللوحات المعروضة

تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، برفقة د. سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأعمال الفنية التي أهداها طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان؛ لتجميل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه الوزير الشكر لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان على لمساتهم الفنية لتجميل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، مشيدًا بأعمالهم ومجهوداتهم التي قاموا بها.

واستمع د. أيمن عاشور لشرح من الطلاب حول الأعمال الفنية المعروضة، مؤكدًا أن لوحات الطلاب تؤكد مدى الحس الجمالي لديهم وتعكس مدى حبهم لوطنهم، مضيفًا أهمية اشتراك طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعات المصرية بمبادرة "حياة كريمة"؛ لتجميل الميادين والمباني بكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشار د. عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى أن الطلاب الذين زينت لوحاتهم مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية مقيدون بالفرقة الثالثة قسم التصوير شعبة التصوير الجداري، مضيفًا أن تلك اللوحات جاءت فى إطار مشروع مادة التصميمات، لافتًا إلى أن عدد اللوحات الفنية بلغ ٢٤ لوحة استغرق تصميمها وتنفيذها حوالي ثلاثين يومًا، وأن تلك اللوحات استخدمت تقنية الفوسفياء باستخدام الزجاج والبلاطات الزجاجية على الخشب بمقاس ٤٠×٤٠ سم.

وفي ختام الجولة، أهدى د. عمرو سامي عميد الكلية مجلد "كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.. مائة عام من الإبداع" للسيد الوزير.

رافق الوزير خلال تفقده الأعمال الفنية د. أشرف العزازي رئيس قطاع البعثات بالوزارة، أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أ/ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، د. عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أ/ محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

جاءت الأعمال الفنية تحت إشراف د. عمرو سامي عميد الكلية، د. أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، د. نهاد عبد المنعم رئيس قسم التصوير، د. أسراء ياسر أستاذ مادة التصميمات، د. عمرو نبيل أستاذ مادة التصميمات، ومن الهيئة المعاونة د. نهى ثروت، ود. شاهندة تعلب.