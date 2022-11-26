رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 04:32 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء عادل الغضبان؛ محافظ بورسعيد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أشار محافظ بورسعيد إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، مقترحات التطوير لمنطقة المثلث المعدوم، والذي سيعود بعائد مادي على الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضارى ضمن مبادرة حياة كريمة، مع العمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها فى مشروعات أخرى.

كما تناول اللقاء، نتائج زيارة الشركة الصينية Mengana إلى محافظة بورسعيد في إطار التعاون المشترك، فضلا عن نتائج زيارة شركة هيدرو اندستريز إلى مصر، لتطوير ومعالجة الصرف الصناعي للمصانع القائمة، وبحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمحافظة.