رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، أشار محافظ بورسعيد إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، مقترحات التطوير لمنطقة المثلث المعدوم، والذى يعود بعائد مادى على الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعى للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضارى ضمن مبادرة حياة كريمة، مع العمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها فى مشروعات أخرى.
كما تناول اللقاء، نتائج زيارة الشركة الصينية Mengana إلى محافظة بورسعيد فى إطار التعاون المشترك، فضلا عن نتائج زيارة شركة هيدرو اندستريز إلى مصر، لتطوير ومعالجة الصرف الصناعى للمصانع القائمة، وبحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بالمحافظة.
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