تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لإجراء تجربة ميدانية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

وأوضحت أن الأعمال تستلزم غلق كلى لـ محور شينزو آبى فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من محور الشهيد تجاه طريق السويس، وكذا استقطاع مسافة بمحور شينزو آبى اتجاه محور الشهيد مع عدم الغلق الكلى، لتنفيذ أعمال حفر وصب عدد من القواعد الخرسانية بالجزيرة الفاصلة بين "الطريق الداعم - الطريق السريع عن الطريق".

كما أعلنت عن تحويل حركة المرور إلى الطريق الداعم ثم الخروج مرة أخرى إلى الطريق السريع، على أن تكون مدة الأعمال على مدار 48 ساعة بدءًا من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 26 الجارى حتى الانتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحاً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.