جدة - نرمين السيد - وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لإجراء تجربة ميدانية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.
وأوضحت أن الأعمال تستلزم غلق كلى لـ محور شينزو آبى فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من محور الشهيد تجاه طريق السويس، وكذا استقطاع مسافة بمحور شينزو آبى اتجاه محور الشهيد مع عدم الغلق الكلى، لتنفيذ أعمال حفر وصب عدد من القواعد الخرسانية بالجزيرة الفاصلة بين "الطريق الداعم - الطريق السريع عن الطريق".
كما أعلنت عن تحويل حركة المرور إلى الطريق الداعم ثم الخروج مرة أخرى إلى الطريق السريع، على أن تكون مدة الأعمال على مدار 48 ساعة بدءًا من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 26 الجارى حتى الانتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحاً.
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.