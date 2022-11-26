المعاهد التعليمية: إجراء أكثر من 16000 عملية بمعهد القلب خلال 2022

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد القومى للقلب، يعمل بسعة 417 أسرة ما بين أسرة داخلى ورعاية، وهو رقم كبير بالنسبة لمركز طبى متخصص فى أمراض القلب.





وأوضح، أن المعهد يعتبر هو الصرح الأكبر والأعرق فى مصر، ويحرص دائما على التطوير عن طريق استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية باستمرار، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم فى ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وذكر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد كمؤسسة طبية وتعليمية يعمل على توفير أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال صمامات القلب الجراحية، مع توفير أحدث التقنيات الطبية لجميع المرضى مجانا، وأجرى المعهد أكثر من 16000 عملية جراحية ما بين قلب مفتوح وقسطرة علاجية وجراحية.

وقال الدكتور محمد عبدالهادى عميد معهد القلب، إن معهد القلب استقبل خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/10/30، فى قسم الاستقبال 91870 حالة، بينما بلغ عدد المرضى المترددين على العيادة الخارجية 231823 حالة، وعدد حالات القسم الداخلى 12051 حالة.

وأكد عبدالهادى، أن المعهد يشارك بفاعلية فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، كما يتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، وأن الفرق الطبية تتلقى التدريبات ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.