تونس تخسر بهدف أمام أستراليا وتصعب فرصها في كأس العالم 2022 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - خسر منتخب تونس أمام أستراليا بنتيجة 0-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

مباراة تونس ضد أستراليا

تبادل منتخبا أستراليا وتونس الجانب الهجومي فى أحداث الـ 45 دقيقة من الشوط الأول، وأظهر كل منهما أنيابه الهجومية.

وفى الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، أهدر يوسف المساكني فرصة إحراز هدف التقدم لصالح منتخب تونس أمام كوستاريكا.

وبالدقيقة 24، خطف ميتشيل دوك الهدف الأول لصالح منتخب أستراليا برأسية داخل شباك دحمان حارس تونس.

وفى الدقيقة 41، أهدر محمد دراجر فرصة إحراز هدف التعادل لصالح منتخب تونس، أمام أستراليا.

وأضاع يوسف المساكني فرصة محققة أخري لصالح منتخب تونس أمام أستراليا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الثاني بهجوم مكثف على مرمي أستراليا، بحثًا عن هدف التعادل والعودة في المباراة.

سدد يوسف المساكني صاروخية قوية يتصدي لها حارس أستراليا، ويحرم المنتخب التونسي من هدف التعادل بالدقيقة 66.

وأطلق منتصر الطالبي تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء، لكن يتصدي لها ببراعة حارس أستراليا في الدقيقة 83.

ظلت المباراة سجالا بين تونس وأستراليا حتي صافرة النهاية بفوز الأخيرة 1-0 وإقتناص 3 نقاط ثمينة من اللقاء.

بهذة النتيجة، يحصد منتخب أستراليا أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة كأس العالم 2022، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلفًا لمنتخب فرنسا، فيما يتجمد رصيد تونس عند نقطة في مؤخرة الترتيب وبفارق الأهداف عن الدانمارك صاحب المركز الثالث.