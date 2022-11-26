حياة كريمة والأعلى للجامعات يوقعان بروتوكولا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية فى قرى محافظات حياة كريمة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور رئيس المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقع البروتوكول عن مؤسسة حياة كريمة الأستاذة آية عمر القمارى رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ندى الدمياطى رئيس القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، والأستاذة ندى خضر رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية، والدكتور مصطفى السعيد مدير إدارة العلاقات الخارجية بالقطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة.

يأتى بروتوكول التعاون من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة مع كافة الشركاء، خاصة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، بهدف تنفيذ المبادرات خاصة فى المجال الصحى، بهدف تحسين جودة حياة المواطن، خاصة فى ظل التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، وبما يحقق جهود الدولة طبقًا وأهداف التنمية المستدامة.

ويسعى الطرفان إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة بالارتقاء بالمستوى التعليمى والصحى والاقتصادى والاجتماعى للأسر فى القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات التعليمية والصحية الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال مُنتجة تساهم فى تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.

بموجب بروتوكول التعاون سيتم تنظيم وإقامة القوافل الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية – الاقتصاد المنزلى) لخدمة القرى الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية فى كافة القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين فى مختلف قرى ومحافظات حياة كريمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الهندسى وتجميل قرى مبادرة حياة كريمة.

وبدوره يقوم المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع كليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية لتجميل وتطوير قرى ومحافظات مبادرة "حياة كريمة" من خلال تصميم وابتكار عدد من الرسومات المعمارية والفنية والفنون التشكيلية خاصة بمشاريع التخرج لاستخدامها فى إبراز الجانب الحضارى والجمالى بالقرى الأكثر احتياجا كذلك وضع عدد من التصميمات الهندسية والمعمارية لتطبيقها على منازل ومنشآت قرى ومحافظات حياة كريمة فى إطار منظومة علمية وفنية ومعمارية حديثة تليق بالمواطنين.

كما يقوم الأعلى للجامعات بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعات المصرية لتطوير قدرات مواطنى قرى ومحاظات المبادرة ومنحهم شهادات تدريبية، لتأهيلهم لسوق العمل فى مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمى.