وزير التعليم: بناء الإنسان مهمة تكاملية بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجاز، أن بناء الإنسان مهمة تكاملية بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة، ومن الأهمية بمكان العمل على تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة، لاسيما فيما يتعلق بقضية الوعى بمختلف جوانبها سواء من الناحية الدينية أو الوعى أو الثقافة أو إقامة الندوات المشتركة.





جاء ذلك فى كلمة وزير التربية والتعليم خلال حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية الكبرى المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2021 - 2022، والذى أقيم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث يتم تكريم 74 فائزًا: (طلاب، أولياء أمور، معلمين، قيادات تربوية، إداريين).

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوصول للمعرفة أهم مقومات العصر الحديث، "ويجب علينا أن ندعم النشء ونمدهم بالمعلومات والتغذية التعليمية والتربوية الصحيحة التى تساعدهم على أن يكونوا منتجين وقادرين على التطور".

وأشار الوزير إلى أن القضايا المجتمعية تنال أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور، منوها إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة جميع المناهج؛ للتأكد من عدم التمييز والعنف.

ولفت إلى أن المسابقات الدينية أحد آليات نشر الثقافة المجتمعية، وكذلك الندوات الدينية، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى نشر الوعى الثقافى حتى يكون لدينا أصحاب مهن على قدر عال من الثقافة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تهتم بالمواد التعليمية، لكنها تولى أهمية خاصة للمواد الدينية (التربية الدينية) للتحول من مادة دراسة إلى سلوك فعلى يعيشه الطالب.

ولفت إلى أن من أبرز مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف هى مسابقة اليوم، مبديا إعجابه الشديد بالمسابقة؛ كونها لا تقتصر على مرحلة عمرية معينة بل تشمل الجميع من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وغيرهم وهذا ما يخلق مجتمعات التعلم، مؤكدا أن أثر المسابقة كان عظيما فازداد الطلب على الكتب، وزاد عدد المتسابقين عن 58 ألف متسابق.