الكشف على 2380 مواطنا ضمن قافلة طبية بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتى تنفذها محافظة الجيزة، من خلال التعاون مع العديد من الجهات وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأكد راشد، أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة، القوافل العلاجية التى تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، فى إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن القافلة تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بالواحات البحرية، ووقعت الكشف الطبى على 2380 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 50 حالة لإجراء عمليات جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتى شملت توقيع الكشف الطبى فى 21 تخصصا وهم "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، أمراض النساء والتحاليل والمعامل" بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات.

وأكد حرص المحافظة فى استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القرى والوحدات المحلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوى الذى لعبته القوافل فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين والتى جاءت بمشاركة جامعة الفيوم واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موجها الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.