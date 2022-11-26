أستراليا تتقدم على تونس 1-0 في الشوط الأول بكأس العالم 2022 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - تقدم منتخب أستراليا على تونس بهدف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما باستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

تبادل منتخبا أستراليا وتونس الجانب الهجومي فى أحداث الـ 45 دقيقة من الشوط الأول، وأظهر كل منهما أنيابه الهجومية.

وفى الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، أهدر يوسف المساكني فرصة إحراز هدف التقدم لصالح منتخب تونس أمام كوستاريكا.

وبالدقيقة 24، خطف ميتشيل دوك الهدف الأول لصالح منتخب أستراليا برأسية داخل شباك دحمان حارس تونس.

وفى الدقيقة 41، أهدر محمد دراجر فرصة إحراز هدف التعادل لصالح منتخب تونس، أمام أستراليا.

وأضاع يوسف المساكني فرصة محققة أخري لصالح منتخب تونس أمام أستراليا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

بدأ منتخب تونس مباراة أستراليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، على العابدي.

الوسط: عيسي العيدونى، إلياس السخيري، محمد دراجر.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكنى، عصام الجبالي.

فيما تمثل تشكيل أستراليا في الأتي:

حراسة المرمى: رايان.

الدفاع: كاراتشيتش، سوتار، روفليس، بيهتش.

الوسط: ماكجري، موى، إيرفين.

الهجوم: ليكي، ديوك، جودوين.

جدير بالذكر أن منتخب تونس يحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع الدانمارك خلفًا لمنتخب فرنسا المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل الترتيب منتخب أستراليا بدون رصيد من النقاط.